MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Öl-Embargo:

"Was wird die erste Stufe des Öl-Embargos Deutschland bringen? Dass seit diesem Montag kein russisches Öl mehr auf dem Seeweg in die EU gelangen darf, wird voraussichtlich kaum Auswirkungen auf die Versorgungslage hierzulande haben. Denn der Branchenverband Fuels und Energie ging zuletzt davon aus, dass russisches Tankeröl bis zum Beginn des Einfuhrstopps voll durch anderweitige Lieferungen ersetzt werden kann. Wie sich die zweite Maßnahme - die Einführung eines Preisdeckels, mit dem die EU und die sieben großen westlichen Wirtschaftsnationen Russland die Preise fürs Öl diktieren wollen - auswirkt, ist dagegen noch offen. Am Montag jedenfalls legten die Ölpreise deutlich zu."/yyzz/DP/nas