PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Baerbocks Indien-Besuch:

"Indien ist sich seines Gewichtes bewusst - und hoffentlich auch seines Konfliktpotenzials. Die Regierung in Delhi pflegt gute Beziehungen - zum Westen wie auch zu Russland. Indien verfolgt eigene Interessen und will sich nicht einbinden lassen in eine westliche Strategie gegen Kriegsherr Wladimir Putin. Indien ist ein mächtiger Schwellenstaat - mit breitgefächerten und sehr eigenständigen Interessen. Der Westen wiederum setzt auf Indien auch als Bollwerk gegen China, den großen systemischen Rivalen. Indien hat den Ehrgeiz, sich als Großmacht zu entwickeln - und will dafür ärmere Länder an sich binden. Die deutsche Außenministerin wird bei ihrer Visite in Delhi weiter um Indiens Stimme werben: um eine Stimme für Frieden bei den Vereinten Nationen und als verlässlicher Partner in einer Welt sich auflösender globaler Ordnung."/yyzz/DP/nas