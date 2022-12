Baugewerbe gibt Ausblick auf das kommende Jahr

BERLIN (dpa-AFX) - Steigende Baukosten, Fachkräftemangel, Materialengpässe - auch die mittelständische Bauwirtschaft kämpft mit Problemen. Wie die Stimmung in der Branche ist und was konjunkturell im kommenden Jahr auf sie zukommt, will der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) an diesem Dienstag (9.30 Uhr) erläutern. Basis ist eine Umfrage, die der Verband unter seinen Mitgliedsunternehmen durchgeführt hat. Zudem geht es um Forderungen an die Politik.

Insbesondere beim Wohnungsbau geht es kaum voran. Die Aufträge gingen zurück und die Wohnungsbaukosten stiegen, was zu massenhaften Stornierungen führe, teilte der ZDB vor einigen Wochen mit. Der Verband fordert schnellere öffentliche Fördermittel für dieses Segment./maa/DP/nas