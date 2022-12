thermondo erwartet ab Q1 2023 profitabel zu sein. Nur fünf Monate nach dem Produktlaunch installiert Deutschlands größter Heizungsinstallateur bereits rund 80 Wärmepumpen pro Woche und erzielt 2022 voraussichtlich erstmals einen Gesamtumsatz von über 100 Millionen Euro. Damit hat sich thermondo im Wärmewende-Jahr 2022 voll auf profitables Wachstum durch die Skalierung der Wärmepumpe in Deutschland ausgerichtet. Schon 2021 konnte thermondo alle entscheidenden Geschäftszahlen verbessern, wuchs deutlich und steigerte seine Profitabilität.

Philipp Pausder, Gründer und CEO von thermondo , kommentiert: "2022 war für uns ein überaus erfolgreiches Jahr. Dank massiver Investitionen in unseren Markenauftritt, unser Wärmepumpenprodukt und unsere Mitarbeiter:innen haben wir es geschafft den Vertrieb, die Finanzierung und die Installation von Wärmepumpen in Deutschland im Bestand zu skalieren. Seit dem Sommer zeigen wir, dass wir hunderte Wärmepumpen im Monat verkaufen können und seit November installieren wir 80 Wärmepumpen pro Woche. Wir treiben jede Menge Innovation rund um die Planung, das Zusammenspiel der Gewerke und die effektiven Abläufe. So verdoppeln wir aktuell jeden Monat die Zahl unserer Installationen."

Wachstumsmotor Wärmepumpe: Umsatztreiber nach wenigen Monaten

Bis Ende 2023 hat sich thermondo das ambitionierte Ziel gesetzt, 10.000 Wärmepumpen in Ein- und Zweifamilienhäusern zu installieren. Nur sechs Monate nach dem Produktlaunch im Juni 2022 macht die Wärmepumpe im November schon rund 65 Prozent des Umsatzes aus. Mit der Wärmepumpe stellt thermondo die Weichen für zukünftiges Wachstum und Profitabilität als Partner für klimaneutrales Wohnen.

In die Transformation zur Wärmepumpe investierte thermondo bislang rund 3,5 Millionen Euro. Davon entfiel der Großteil von 2,5 Millionen Euro für die Aus- und Fortbildung der eigenen Belegschaft. Die über 400 festangestellten Handwerker:innen im Unternehmen absolvierten 2022 insgesamt über 1.000 Trainingstage zur Wärmepumpeninstallation. Weitere rund eine Million Euro wurden in die Software-Entwicklung investiert.