Infinity Stone durchteuft massiven Grafit in zweitem Stepout-Bohrloch bei Rockstone

- Infinity Stone hat das Stepout-Bohrloch RS-22-04 abgeschlossen

- RS-22-04 durchteufte neben einem Abschnitt von 8,8 Metern mit halbmassiven bis massiven Sulfiden auch halbmassiven bis massiven Grafit auf 10,9 Metern

- Die bekannte Streichlänge der Grafiteinheit bei Rockstone beträgt nun insgesamt etwa 80 Meter; sie ist in Streichrichtung weiterhin offen

Vancouver, BC, 6. Dezember 2022 - Infinity Stone Ventures Corp. (CSE:GEMS) (OTC:GEMSF) (FWB:B2I) (das „Unternehmen“ oder „Infinity Stone“), freut sich, über den aktuellen Stand seines Herbst-Bohrprogramms (das „Herbst-Bohrprogramm“) im Grafitprojekt Rockstone in der Nähe von Thunder Bay (Ontario) („Rockstone“ oder das „Grafitprojekt Rockstone“) zu berichten.

Das Unternehmen hat das Bohrloch RS-22-04 abgeschlossen, welches 15 Meter nordöstlich von RS-22-03 niedergebracht wurde. Bei RS-22-04 handelt es sich um eine Stepout-Bohrung der Bohrlöcher GC-12-01, RS-22-01 und RS-22-03.

RS-22-04 durchteufte einen 10,9 Meter langen Abschnitt mit halbmassivem bis massivem Grafit von 86,0 bis 96,9 Meter Tiefe, der direkt an einen 8,8 Meter langen Abschnitt mit Massivsulfiden von 77,2 bis 86,0 Metern anschließt und die zuvor gemeldete Grafitzone, die in RS-22-03 ermittelt wurde, erfolgreich nach Norden erweitert. Die bekannte Streichlänge der Grafiteinheit bei Rockstone beträgt nun insgesamt etwa 80 Meter; sie ist in Streichrichtung weiterhin offen. Erste Beobachtungen deuten darauf hin, dass der Massivsulfidhorizont eine Mineralisierung vom VMS-Typ darstellt.

Bei Rockstone gibt es 18 weitere vorrangige, für Bohrungen aufgeschlossene elektromagnetische (EM) Ziele vom VMS-Typ, die im Rahmen einer Maxwell-Modellierung von Daten aus der von Sabina durchgeführten VTEM-Messung aus dem Jahr 2007 ermittelt wurden. Alle zusätzlichen Ziele weisen großes Potenzial sowohl für Grafit als auch für in VMS-Gestein gelagerte Metalle auf. Es werden derzeit Modelle im Hinblick auf die Bohrparameter zusätzlicher Ziele nördlich des ursprünglichen Claim-Blocks erstellt.