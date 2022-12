In seiner neuen Analyse hat Fundamental Research für den Lithiumexplorer Rover Metals ( TSXV: ROVR; OTCQB: ROVMF; FSE:4XO ) einen Fair Value von 0,56 CAD pro Aktie errechnet. In die Berechnung eingeflossen sind die 200.000 Unzen Gold-Ressource des Cabin Lake Goldprojekts bei Yellowknife mit einem errechneten Fair Value von 6,54 Mio. CAD, das Buntmetallprojekt Indian Mountain Lake in der Region Flin-Flon, Saskatchewan, mit 418 Mio. Pfund Zink-Äquivalent mit 2,9 Mio. CAD und vor allem das neu-optionierte Lithium-Tonstein-Projekt Lets’s Go Lithium-Projekt in Nevada mit 7,88 Mio. CAD.

