DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BP auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BP von 527 auf 549 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Hubbard beschrieb die europäische Ölindustrie in einer am Dienstag vorliegenden Studie als "vital, stark, unterbewertet". Der Sektor habe sich in den zurückliegenden zwölf Monaten gut entwickelt und den Gesamtmarkt weit hinter sich gelassen. Diese überdurchschnittliche Entwicklung dürfte noch nicht am Ende sein./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 5,598EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: James Hubbard

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,49

Kursziel alt: 5,27

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m