Wirtschaft Mehr Schokolade produziert

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2021 sind in Deutschland 1,07 Millionen Tonnen Schokoladenerzeugnisse für den Absatz produziert worden. Das war eine Steigerung von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Verglichen mit 2019 waren es 6,4 Prozent mehr. Rechnet man die Gesamtmenge auf die Bevölkerung in Deutschland um, so wurden im vergangenen Jahr 12,9 Kilogramm pro Kopf hergestellt. Das wäre in etwa die Schokoladenmenge von zweieinhalb Tafeln wöchentlich pro Kopf.