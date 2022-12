Umfrage Volkswirte für höhere Reichensteuer

München (dts Nachrichtenagentur) - Deutsche Volkswirte unterstützen mehrheitlich einen höheren Steuersatz für sehr hohe Einkommen. In einer Erhebung des Münchener Ifo-Instituts gaben 56 Prozent der Befragten an, eine Anhebung des Reichensteuersatzes auf Jahreseinkommen ab 278.000 Euro zu befürworten.



Eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, der bereits ab 59.000 Euro zu zahlen ist, lehnen jedoch 52 Prozent der Ökonomen ab. "Anders als der Name nahelegt, träfe eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes nicht nur die Bezieher sehr hoher Einkommen, sondern würde besonders die Mittelschicht belasten", sagte Ifo-Forscher Marcel Schlepper. Das vom Bundestag beschlossene Inflationsausgleichsgesetz, das Steuersenkungen zum Ausgleich der kalten Progression vorsieht, unterstützen 76 Prozent der Teilnehmer.