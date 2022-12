Recharge Resources durchteuft in der Bohrung 1 im Lithiumsalarprojekt Pocitos 1 den ersten lithiumsoleführenden Horizont

Vancouver, British Columbia – 6. Dezember 2022 - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem Lithiumsoleprojekt „Pocitos 1“ in Salta (Argentinien) im Zuge der laufenden Bohrungen zur Ausweitung des Bohrlochs auf Förderdurchmesser eine leitende Schicht durchörtert hat. Diese wurde in der Explorationsbohrung mit NQ-Durchmesser in rund 325 Metern Tiefe angetroffen. Die Bohrungen werden durch die Zielförderzonen hindurch bis in eine Tiefe von 425 Meter fortgesetzt.