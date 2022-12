Laut der Analystin Chloe Lemarie vom Analysehaus Jefferies dürfte Rolls-Royce von der Entscheidung der US-Armee für den V-280 Valor von Textron profitieren. Denn der britische Motorenhersteller liefere für den neuen Helikopter jeweils zwei Motoren des Typs AE 1107F. Für die Verteidigungssparte des Konzerns wäre ein solcher Auftrag ein längerfristiger Wachstumsimpuls. Das Unternehmen selbst habe im Geschäftsbericht 2021 für den Fall eines Zuschlags für Textron die Fertigung von mehr als 5000 Motoren in Aussicht gestellt. Für diesen Fall wiederum winkten Rolls-Royce Umsätze von 5 bis 6 Milliarden US-Dollar plus 6 bis 7 Milliarden Dollar für die Wartung./bek/jha/

LONDON (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen Großauftrag aus den USA hat am Dienstag den Kurs von Rolls-Royce auf den höchsten Stand seit Juli getrieben. An der Londoner Börse gewannen die Aktien knapp drei Prozent auf gut 93 Pence. Unter den 100 Aktien im wenig veränderten FTSE 100 waren Rolls-Royce der größte Gewinner.

