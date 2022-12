Zockt meine Bank mich ab? Vermögensberater verrät, welche 5 Punkte man ganz einfach selbst checken kann, um versteckte Gebühren zu finden (FOTO)

Bielefeld (ots) - Über die üblichen Bankgebühren sind die meisten Menschen

informiert: Seien es die Kontoführungsgebühren oder mögliche Abhebungskosten.

Damit ist es aber in vielen Fällen noch nicht getan. "Es gibt eine Reihe von

möglichen Zusatzgebühren, von denen man nichts ahnt - die werden gern im

Kleingedruckten versteckt", sagt David Tappe.



Besonders fies: Banken tricksen gern bei Altersvorsorgeprodukten - hier gibt es

viel Geld zu holen. Tappe ist unabhängiger Berater für Finanzen und hat in den

letzten zwei Jahren über 700 Produkte und Verträge von Banken und Versicherern

geprüft. Gern erklärt er im Folgenden fünf Punkte, an denen jeder ungeahnte

Zusatzkosten sofort erkennt.





Verkaufen oder beraten - Bankberater im InteressenkonfliktLassen Kunden sich bei der Bank zu Kapitalanlagen beraten, verdrängen sie dabeioft ein wichtiges Detail: Da die Bank selbst an den vertriebenen Produktenverdient, ist sie daran interessiert, einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen.Entsprechend groß ist der Druck, eigene und möglichst profitable Finanzproduktezu verkaufen.Diesen Druck spüren auch Bankberater im Kundengespräch. Neben dem Auftrag, demKunden ein passendes Angebot zu unterbreiten, sind sie der Bank gegenüberweisungsgebunden. Sie müssen Quoten erfüllen und empfehlen daher bevorzugtProdukte, die ihrem Absatzziel entgegenkommen. Um dies zu durchschauen, muss derKunde oft gezielt nachhaken.1. Empfehlung begründen lassenDie erste Frage im Beratungsgespräch sollte daher immer lauten: "Warum wird mirdieses Produkt empfohlen?" Ist der Berater vom Produkt überzeugt, kann er seineEmpfehlung fundiert begründen? Andernfalls handelt es sich um ein erstesWarnzeichen, dass er nur verkaufen will, was die Bank ihm vorschreibt.2. Rechenbeispiel für Kosten einfordernEin beliebter Trick, um Kunden zu locken, besteht darin, Vergünstigungen beiVertragsabschluss anzubieten. Um spätere Kostenfallen zu vermeiden, solltenachgehakt werden, was der Berater und die Bank am Vertragsabschluss verdienen.Ferner ist in diesem Zuge anzuraten, den Berater das Modell und seineKostenentwicklung anhand eines Rechenbeispiels aufschlüsseln zu lassen.3. Gezielt nach Alternativen fragenHandelt ein Bankberater im Sinne des Kunden, wird er zuerst das Finanzproduktanbieten, das er selbst für dessen Bedürfnisse empfehlen würde. Bietet er aufRückfrage eine eindeutig kosteneffektivere Alternative oder zeigt er sichunwillig, Kundenanliegen zu verstehen, sollten Bankkunden skeptisch werden. Eslohnt sich daher in jedem Fall, nach weiteren Optionen zu fragen - selbst wenn