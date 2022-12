Vorteile durch Kombimitgliedschaft DECHEMA und VAA intensivieren Zusammenarbeit

Köln (ots) - Die DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie

und der Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der

chemischen Industrie (VAA) bauen ihre Zusammenarbeit im Rahmen einer

Kombimitgliedschaft weiter aus. Nach erfolgreicher Kooperation in der

Vergangenheit unterstreicht die Kombimitgliedschaft die vielfältigen Synergien

zwischen den Aktivitäten beider Organisationen.



Seit Jahren arbeiten die DECHEMA und der VAA zusammen und realisieren gemeinsame

Projekte und Aktivitäten. So veranstalteten die beiden Organisationen im Mai

2022 das Kolloquium "New Work im New Normal. Erkenntnisse und Schlussfolgerungen

aus der Coronapandemie" (https://www.vaa.de/verband/einzelansicht/kolloquium-mit

-der-dechema-new-work-im-new-normal) . Im Rahmen der Veranstaltung wurden unter

anderem die Ergebnisse der jüngsten Mitgliederbefragung des VAA vorgestellt. In

einer Podiumsdiskussion gingen Branchenvertreter der Frage nach, wie Unternehmen

sich in der Arbeitswelt der Zukunft organisieren. Daneben kooperieren DECHEMA

und VAA auch bei der Nachwuchsarbeit, beispielsweise im Rahmen von

Karriereseminaren.