TMH: Könnten Sie uns zunächst den Hintergrund des Unternehmens und die fortschrittliche Agrartechnologie, die Sie anbieten, erläutern?

RJ: Water Ways Technology ist ein in Israel ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf eine Sache konzentriert: die Bereitstellung intelligenter Bewässerungsprojekte für Landwirte auf der ganzen Welt. Mit intelligenter Bewässerung meine ich, dass wir die Technologie der Tropfbewässerung einsetzen, d. h. anstatt ein Feld irgendwo auf der Welt mit Wasser zu bewässern, bringen wir Schläuche in der Nähe der Pflanzen oder der Pflanzenwurzeln an. Diese Schläuche haben kleine Löcher, und Wasser und Dünger werden durch die Schläuche transportiert und in die Wurzel einer Pflanze getropft. Mit diesem System können wir etwa 90 % des Bewässerungswassers und etwa 30 % der Düngemittel einsparen. Dies ist eine sehr umweltfreundliche Methode.

Der größte Teil des Trinkwasserverbrauchs in der Welt, über 70 %, entfällt auf die Bewässerung, und raten Sie mal, was in der Welt passiert? Wasser wird immer knapper. Wir haben Hitzewellen. Die Landwirte müssen bewässern, um uns mit Lebensmitteln zu versorgen, und wir haben die beste und wassersparendste Methode der Welt. Sie basiert auf israelischer Technologie, und sie bewirkt noch etwas. Der Landwirt hat viel bessere Erträge, wenn er die Tropfbewässerung einsetzt, weil die Pflanze genau die Menge an Wasser und genau die Menge an Dünger oder Nahrung benötigt, die sie braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Diese Systeme sind vollständig computergesteuert. Sie können über Satelliten oder GPS vom iPhone aus gesteuert werden. Es handelt sich um eine vollständig geschlossene Computersteuerung mit einer sehr intelligenten Software, die umfangreiche Daten über das Klima, den Boden, die Pflanze selbst, Tag und Nacht erhält, und all diese Parameter werden in das Steuerungssystem eingegeben. Es ist ein sehr intelligentes und einzigartiges System.