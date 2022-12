Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - O2 Telefónica geht bei der digitalen Vernetzung im 21.Jahrhundert den nächsten Schritt und will zukünftig sein 5G-Kernnetz in dieCloud verlagern. Der Telekommunikationsanbieter will mit seinemsoftwarebasierten 5G-Cloud-Kernnetz noch schneller Updates im Netz einspielenund neue Vernetzungslösungen für Privat- und Geschäftskunden bereitstellen. O2Telefónica arbeitet dabei eng mit den Partnern Google Cloud und Ericssonzusammen. Das Unternehmen hat dafür die Cloud-Lösung Google Distributed CloudEdge in seinem Rechenzentrum implementiert, über die das 5G-Kernnetz - mit demDual-Mode 5G Core von Ericsson - betrieben wird. Im Betrieb setzt derTelekommunikationsanbieter auf ein Cloud-Sicherheitskonzept, das striktenDatenschutzanforderungen und Sicherheitsmechanismen entspricht."Wir gehen mit unserem neuen 5G-Cloud-Kernnetz einen innovativen undzukunftsweisenden Weg", sagt Mallik Rao, Chief Technology & Information Officer(CTIO) von O2 Telefónica . "Die Cloud ist ein echter Game Changer für diedigitale Vernetzung im 21. Jahrhundert. Sie ermöglicht uns, Innovationenschneller zur Marktreife zu bringen, die benötigte Rechenleistung flexibel zumanagen und neue 5G-Anwendungen für unsere Privat- wie Geschäftskundenbereitzustellen. Wir können hier das volle Potential von 5G, Cloud undAutomatisierung nutzen. Gemeinsam mit unseren Partnern Ericsson und Google Cloudleisten wir Pionierarbeit für das Netz der Zukunft. "Stefan Koetz, Acting Head of Market Area Europe & Latin America, Ericsson sagt:"Als führender Netzausrüster und Technologiepartner setzt Ericsson gemeinsam mitO2 Telefónica neue Standards für die Konnektivität von Industrie undGesellschaft. Das 5G-Kernnetz von Ericsson ist cloud-nativ und kann vollständigautomatisiert bereitgestellt werden. Damit ermöglichen wir esTelekommunikationsbetreibern, 5G-Innovationen noch schneller in ihre Netze zubringen."Amol Phadke, General Manager Global Telecom Industry bei Google Cloud,bekräftigt: "Cloud-native Netze helfen Telekommunikationsanbietern dabei, nochagiler, effizienter und innovativer zu werden, indem sie Kundenbedürfnisseantizipieren und darauf reagieren. Wir freuen uns, durch den Einsatz von GoogleDistributed Cloud Edge im 5G-Kernnetz von O2 Telefónica zukunftsfähigeNetzinfrastrukturen und Anwendungen voranzutreiben."O2 Telefónica erprobt neue 5G KundenanwendungenO2 Telefónica nutzt das 5G-Cloud-Kernnetz, um im ersten Schritt echteKundenanwendungen und Vernetzungslösungen für mobiles Breitband,Network-Slicing, Echtzeitanwendungen und private 5G-Netze in einer Testumgebung