Ubitus unterstützt weiterhin die zukünftige Veröffentlichung der Serie Resident Evil und DLC auf Nintendo Switch(TM)

Tokio (ots/PRNewswire) - Ubitus K.K. (nachfolgend Ubitus), ein führendes

Unternehmen im Bereich der Cloud-Gaming-Technologie, geht eine Partnerschaft mit

Capcom ein, um Resident Evil 2 Cloud, Resident Evil 3 Cloud, Resident Evil 7

Cloud und Winters' Expansion, eine DLC-Erweiterung für Resident Evil Village

Cloud, bis Ende 2022 auf der Plattform von Nintendo SwitchTM zu veröffentlichen,

und folgt damit seiner langjährigen Erfahrung in der Unterstützung großer

Spielehersteller bei der Veröffentlichung von Cloud-Versionen ihrer stärksten

Spiele-Titel.



Mit den patentierten Technologien von Ubitus können Spieleentwickler wie Capcom

ihre Spiele in PC- oder Konsolenversionen schnell in die Cloud konvertieren und

müssen die Funktionen und die Spielweise kaum verändern. Diese schnelle

Veröffentlichung von Cloud-Versionen eignet sich besonders für Spiele mit

häufigen Updates mit herunterzuladenden Inhalten (Downloadable Content, DCL).

Einmal in die Cloud portiert, können alle Spieler die neuesten DLC sofort

erleben, ohne langwierige Downloads machen und Speicherplätze umschichten zu

müssen. Resident-Evil-Fans können den gleichen Komfort erwarten und dieses

Spiel-Franchise genießen.