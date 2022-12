Netphen (ots) - Seit über 5 Jahren steht Kunden und Partnern der LapID Service

GmbH bereits die Nutzung der unternehmenseigenen REST API zur Verfügung. Nun

geht LapID einen weiteren Schritt zur Automatisierung von Compliance-Aufgaben im

Unternehmensumfeld. Mit der neuen Version der Schnittstelle profitieren Kunden

und Partner von einer zukunftsweisenden Lösung im Compliance-Bereich und der

langjährigen Erfahrung des Marktführers.



Als Innovationsführer trägt LapID seit 2006 stetig dazu bei, Compliance-Aufgaben

im Fuhrpark- und Unternehmensumfeld zu digitalisieren und zu automatisieren. Die

kostenfrei bereitgestellte Schnittstelle ermöglicht es Unternehmen, Daten

zwischen LapID und dem eigenen System zu synchronisieren und die LapID Produkte

zu integrieren.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Noch mehr AutomatisierungDie API v3 bietet Interessierten noch umfangreichere Möglichkeiten derIntegration. Durch die Anbindung über die Schnittstelle an das LapID System,lassen sich neben der Führerscheinkontrolle nun auch die LapID Unterweisungenund die Überwachung von Berufskraftfahrerqualifikationen integrieren. Die APIlässt sich dabei modular anbinden. Das anbindende Unternehmen hat dabei dieWahl, ob bspw. nur die Stammdaten der Mitarbeiter synchronisiert werden sollenoder auch die LapID Produkte (Führerscheinkontrolle, Unterweisungen,Berufskraftfahrerqualifikation und Fahrerlaubnisklassen) in eigene Systemeintegriert werden sollen. So kann die API ganz nach den individuellenBedürfnissen genutzt werden und den Funktionsumfang eigener Systeme erweitern.Der Einsatz von APIs entspricht dem heutigen Stand der Technik. Gegenüberveralteten Technologien wie EDI (elektronischer Datenaustausch) bietet dieNutzung von REST APIs zahlreiche Vorteile. Die Geschwindigkeit desDatenaustausches wird bei der Verbindung unterschiedlicher Systeme deutlichverbessert und ermöglicht eine Datentransparenz in Echtzeit. Die Anbindung derREST API v3 unterliegt in Sachen Datenschutz den gleichen Standards, die LapIDauch für die eigenen Produkte definiert hat. Der Schutz der Daten derMitarbeiter steht dabei stets an erster Stelle und eine datenschutzkonformeVerarbeitung der Daten wird zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.IntegrationsmöglichkeitenMit der API v3 lässt sich eine Vielzahl von Anwendungsfällen abdecken. DerBaustein "Stammdaten" eignet sich dabei besonders gut für HR-Management-Systeme.Über die LapID Schnittstelle können auf diesem Wege die vorhandenenMitarbeiterdaten der HR-Software mit dem LapID System synchronisiert werden.Eintritte und Austritte müssen so nicht mehr separat an das Fuhrparkmanagement