Schon vor der Mehrwegpflicht ab 1. Januar 2023 / Mehrweg-Pionieer Vytal spart 5 Millionen Einwegverpackungen (FOTO)

Köln (ots) - Bis zur Mehrwegpflicht in Deutschland bleiben nur noch wenige

Wochen. Dann verlangt das Gesetz, dass Einweggeschirr in Kantinen, Restaurants

und Lieferdiensten ergänzt wird durch ressourcenschonende Mehrwegalternativen.

Ausgenommen von der Regelung sind Betriebe mit einer Verkaufsfläche bis 80 qm

und maximal fünf Mitarbeitenden. Das Kölner Unternehmen Vytal macht vor, dass

Mehrweglösungen funktionieren: Jetzt hat das Team die fünf-Millionen-Marke

geknackt; so oft wurden die Verpackungen schon eingesetzt. Mit ihrem

unkomplizierten Ausleihe-System beweisen die Macher, dass der Umstieg von

Einwegverpackungen wirklich kinderleicht umzusetzen ist.



Es ist eine dieser Umwälzungen, von der die Menschen in wenigen Jahren sagen

werden: "Es war doch gar nicht so schwierig". Aber es brauchte jahrzehntelange

Ressourcenvergeudung und eine neue Gesetzgebung, um der Einmalverpackung in der

Gastronomie eine Mehrweglösung entgegenzusetzen. Ein Unternehmen aus Köln hat

diese Lücke früh erkannt und entwickelte ein pfandfreies Rückgabesystem nach dem

Bibliotheksprinzip. Das verstehen bekanntlich schon Kinder: Wer ein Buch - oder

einen Behälter von Vytal - genutzt hat, bringt es innerhalb von zwei Wochen

zurück und bezahlt gar nichts dafür; ein gut erprobter Mechanismus.