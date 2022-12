In seinem neuen kostenfreien Report "Die großen Unbekannten" hat Wißler allerdings konkrete Aktienempfehlungen, damit auch Sie noch rechtzeitig von der Jahresendrallye profitieren zu können. Die aussichtsreichsten Favoriten aus weltweiten und deutschen Top Picks, sowie Value-Titeln hat er hier zusammengestellt!

Die Buy-Initiation von Goldman Sachs , die den Kurs Ende letzter Woche getrieben hat, sei laut Wißler aber mit viel Vorsicht zu genießen: "Charttechnisch fehlt als Zeichen für einen beginnenden Aufwärtstrend bisher das plötzlich gestiegene Volumen, wie man es am 09.06.2022 in die Aktie fließen sah. Der Bereich um 16 US-Dollar ist eine signifikante Hürde, die nicht einfach zu durchbrechen sein wird."

Die Aktien von Altimmune sind in diesem Jahr um über 27 Prozent gestiegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 27,75 US-Dollar. Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von 151 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag.

Während die Studienergebnisse solide aussehen, seien sie laut Wißler nicht so gut, dass man gegen Gegenspieler wie Eli & Lilly problemlos bestehen könne, selbst wenn das Medikament in vier bis fünf Jahren zugelassen werde.

Weitere Studien über die Behandlung von Pemvidutid bei anderen Stoffwechselkrankheiten könnten ebenfalls zur Differenzierung des Medikaments "in einer aufstrebenden Wettbewerbslandschaft" beitragen, glaubt die Analystin.

"Wir schätzen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Ausgangs der Studie von Altimmunes führendem Produkt, Pemvidutid, bei Patienten mit Fettleibigkeit auf der Grundlage unserer Bewertung der klinischen Daten und eines proprietären logistischen Wachstumsmodells positiv ein", so Jenkins.

Goldman Sachs-Analysten sind äußerst bullish was eine Biopharma-Aktie betrifft. Aufgrund eines neuen Medikaments gegen Fettleibigkeit könnte sich die Aktie laut der Goldmänner verdoppeln. Was ist dran an Altimmune?

