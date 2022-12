"Kleine" Aktien, große Rendite: Mit den smallCAP Champions von Börsenexperte Marcel Torney die besten Nebenwerte finden und Performance sichern. Jetzt mit 30 Prozent Rabatt kennen lernen. HIER klicken!

Wegecke : Es gibt glaubwürdige Hinweise darauf, dass die Nachfrage in China stockt. Auch die USA wird wegen verschobenen Käufen aufgrund der neuen Subventionen ab nächstem Jahr womöglich jetzt erstmal etwas schwächeln. Schauen wir mal was passiert. […] Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Man merkt: Fear, uncertainty, and doubt (FUD) werden wieder stärker. Die Anleger sind verunsichert.

Erwinsklein: Die Frage ist doch: Was meinte der Tesla-Sprecher mit Falschmeldung? Den 20-prozentigen Rückgang im Dezember beim Y-Modell oder die Nachfrage? Tesla ist doch bekannt für zweideutige Aussagen bzw. auch falsche Aussagen! Jedenfalls sollen sich im Oktober in Shanghai die Teslas die Reifen platt gestanden haben. Deshalb gab es im November die Rabatte. Als dann wiederum die Chinesen zugegriffen haben. Ob im Dezember ebenso eine Nachfrage wie im November oder eher wie im Oktober dort gab, wird man sehen später an den Zahlen sehen. Dann wird man sehen, ob es wieder eine Lüge war wie mit den Beatmungsgeräten, dem Spritzroboter, der Welthungerhilfe, dem Rekord auf dem Nürburgring, dem Verdienst mit Robo-Taxis usw. Ich würde sagen: eine ordentliche (unvollständige) Latte an Lügen!