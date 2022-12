Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) - 6. Dezember 2022 - Daheim mit energiesparenden Produkten einenpositiven Beitrag für die Umwelt leisten - das kann jede(r). Eine relevanteBotschaft, die die Kölner Baumarktkette toom von August bis Oktober 2022 mitihrer Nachhaltigkeitskampagne vermittelt hat. In Zeiten der Inflationskrise hatdas Thema Energiesparen eine exponierte Stellung in der Bevölkerung eingenommen.Entsprechend verfolgte die Mediaagentur OMD für die REWE-Tochter den Ansatz,sowohl die Einzelansprache als auch die breitenwirksame Kommunikation über denTV-Bildschirm. Hierfür kam der von der Ad Alliance entwickelte KampagnenansatzATV Reminder zum Einsatz. Das Ergebnis: Ein Mehr an Werbeerinnerung undAktivierungsleistung sowie ein "schärferes" Markenimage für toom.Der Ansatz ATV Reminder beinhaltet die erneute gattungsübergreifende Anspracheinnerhalb eines Haushaltes. Für die Nachhaltigkeitskampagne wurde dieKombination aus linearem TV und Addressable TV (ATV) ausgewählt. Das Ziel:Haushalte, die einen TV-Kontakt hatten und darüber hinaus eine hohe Affinität zuNachhaltigkeits- und Energiespar-Themen haben, ein weiteres Mal anzusprechen.Der Zweitkontakt dieser Zielgruppe, die kundenindividuell aus dem Datenpool derAd Alliance zusammengestellt wurde, erfolgte mittels eines ATV Switch In XXL.Dabei wurde die Möglichkeit der dynamischen Gestaltung genutzt, um einerseitsdie Nachhaltigkeits- und Energiespar-Interessierten gezielt ein zweites Malanzusprechen und mit mehr Informationen zu versorgen. Zum anderen, umindividuell auf den toom Baumarkt in der Nähe des Haushaltes hinzuweisen.Joel Koch , Managing Director bei OMD: "Die Kampagnenmechanik hat uns inhaltlichund technisch überzeugt. Bei dieser Umsetzung war gerade der Reminder-Effekt füruns von besonderem Interesse. Ad Alliance schafft mit ihrer Lösung dieMöglichkeit, über den großen TV-Bildschirm zwei für uns strategisch wichtigeTargeting-Optionen miteinander zu verknüpfen - das Interessens- undGeo-Targeting. Das hat in jeglicher Hinsicht hervorragend funktioniert, wie dieForschungsergebnisse belegen."Der "Dusch-Spot" funktioniert in seiner Kombination aus prominentenKampagnengesichtern und Aktualität der Markenbotschaft sehr gut - sowohl gesamtals auch zielgruppenspezifisch: Die Produktanregungen zum Energiesparen wurdenwahrgenommen und haben aktiviert. Hierbei wurde durch das Retargeting via ATVein Push in allen Parametern erzeugt.Werbeerinnerung: Die hohe Sichtbarkeit sorgt dafür, dass toom im Gedächtnisbleibt. Die allgemeine Werbeerinnerung wird durch den TV- plus ATV-Kontakt von39 auf 53 Prozent gepusht. Bei Baumarkt-Kunden sind es sogar 68 Prozent, die