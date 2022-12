JPMORGAN stuft VINCI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci in einem Ausblick auf 2023 von 113 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der europäische Infrastruktur- und Bausektor habe sich 2022 um neun Prozentpunkte besser entwickelt als der breitere Markt und dennoch seien die Bewertungen weiterhin attraktiv und lägen immer noch 16 Prozent unter dem Niveau vor Covid, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher sollte die Branche auch 2023 attraktiv bleiben. Vinci bleibt ihr "Top Pick"./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 04:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2022 / 04:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 97,78EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 116

Kursziel alt: 113

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m