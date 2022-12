Erfolgreich verkaufen - Sascha Röwekamp erläutert die 5 Säulen des Verkaufserfolgs (FOTO)

Münster (ots) - Unternehmensberater Sascha Röwekamp von der RWKMP

Unternehmensberatung unterstützt markengebundene Autohändler dabei, ihr

Geschäftsmodell zukunftssicher auszurichten. Dabei strebt er gemeinsam mit

seinem Team eine vollständige Transformation des Autohauses in den Vertrieb der

Zukunft an. Worauf es für den einzelnen Verkäufer ankommt, der ein hochpreisiges

Produkt verkaufen will, verrät er im Folgenden.



Schwierigkeiten mit der Digitalisierung, Konkurrenz durch Online-Anbieter und

der Einstieg der Hersteller in den Direktvertrieb bedrohen inzwischen auch

Händler, die hochpreisige Produkte anbieten. Diese fragen sich daher zunehmend,

wie sie ihre Existenz sichern können. Sascha Röwekamp, der Geschäftsführer der

RWKMP Unternehmensberatung, rät jedoch dazu, den Beratungsverkauf noch nicht als

Auslaufmodell abzuschreiben. "Sicherlich kann auch eine Website ein Produkt

verkaufen - es gibt jedoch Dinge, die sie dem Kunden nicht geben kann", erklärt

der Experte, der Autohändler dabei unterstützt, zukunftsfähige Vertriebsmodelle

zu realisieren. Zudem ist er sich sicher, dass auch andere beratungsintensive

Branchen viel daraus lernen können, was sich im Autohandel bewährt. Im Folgenden

hat Sascha Röwekamp verraten, was Autohäuser beachten müssen, um auch in Zukunft

weiterhin Absatzziele zu erreichen.