JPMORGAN stuft ING GROEP N.V. auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 13,00 auf 13,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Raul Sinha passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Banken aus den Benelux-Ländern seine Schätzungen wegen der Zinsaussichten an. In seinen Bewertungsmodellen geht von Zinssätzen der EZB von 2,0 Prozent per Ende 2022 aus und von 2,5 Prozent per Ende 2023/24./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2022 / 12:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2022 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 11,35EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Raul Sinha

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,40

Kursziel alt: 13,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m