Dubaier DAMAC Group unterzeichnet Vertrag mit Mandarin Oriental zur Leitung eines Luxusresorts auf den Malediven

CANNES, Frankreich, 6. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Auf dem International Luxury Travel Market im französischen Cannes wurde bekannt gegeben, dass die in Dubai ansässige DAMAC Group unter ihrem Immobilienentwicklungszweig DAMAC Properties, einem der führenden Luxusimmobilienentwickler der Region, einen Vertrag mit der Mandarin Oriental Hotel Group zum Betrieb eines neuen Resorts auf einer Gruppe von Privatinseln auf den Malediven unterzeichnet hat.

Das 34 Hektar große Luxusresort, das sich derzeit im Bau befindet, und 2025 eröffnet werden soll, ist der erste Vorstoß der DAMAC Group auf die Touristeninseln, die für ihre erstklassigen Fünf-Sterne-Angebote bekannt sind.

Das Resort im Indischen Ozean erstreckt sich über drei Privatinseln am Bolidhuffaru-Riff im Süd-Malé-Atoll und ist in 20 Minuten mit dem Schnellboot vom internationalen Flughafen Velana in Malé aus zu erreichen.

Das Resort ist von weißen Sandstränden und farbenfrohen Korallenriffen umgeben, für die die Malediven berühmt sind, und bietet eine malerische Kulisse, von der aus die Gäste eine Vielzahl von Aktivitäten genießen können, darunter ein kulinarisches Erlebnis in verschiedenen Spezialitätenrestaurants auf der Insel sowie Wellness und Wassersport.

Die Unterkünfte des Mandarin Oriental Bolidhuffaru Reef umfassen 130 freistehende Villen, davon 61 Villen auf dem Wasser und 66 Villen am Strand, inklusive 10 Markenresidenzen. Mit einer Größe von 100 bis 600 Quadratmetern werden die Villen zu den größten auf dem Markt gehören. Alle bieten Exklusivität und Abgeschiedenheit, verfügen über private Pools und einen wunderschönen Ausblick auf das Meer. Die Gruppe arbeitet mit einer Reihe von internationalen Beratern zusammen, um sicherzustellen, dass in allen Phasen der Entwicklung die besten Nachhaltigkeitsverfahren angewandt werden.