In ihrer Prognose für 2023 erwartet die Deutsche Bank einen massiven Einbruch der globalen Aktienkurse, wenn die US-Wirtschaft in eine Rezession fallen wird. Die Deutsche Bank geht jedoch davon aus, dass der Crash in der Mitte des Jahres und nicht in den ersten Monaten erfolgt.

"Wir gehen davon aus, dass die Fed und die EZB absolut entschlossen sind, die Inflation innerhalb der nächsten Jahre wieder auf das gewünschte Niveau zu bringen", schreibt David Folkerts-Landau, Chefvolkswirt der Deutschen Bank, in einer Mitteilung.