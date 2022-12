Koblenz (ots) - Erst die Pandemie, dann der Ukraine-Krieg, jetzt die

Wirtschaftskrise - kaum eine Branche ist so stark von diesen geopolitischen

Entwicklungen betroffen wie der Tourismus, der mit rund drei Millionen

Beschäftigten zu Deutschlands wichtigsten Wirtschaftszweigen gehört.



Die Herausforderungen sind enorm und waren es auch schon vor diesen Krisen.

Einerseits fehlt es an Arbeitskräften, flexibleren Arbeitszeitmodellen und

Investitionen; andererseits sind die Kunden nicht zuletzt durch Streiks und

Flugausfälle stark verunsichert, dazu eine hohe Inflation, die Buchungszahlen

sind vielerorts rückläufig.





Was müssen Reisende aktuell wissen?Wie kommt der Tourismus aus dieser Krise?Welche Unterstützung bedarf es seitens der Politik?Wie lautet die Prognose für 2023?Und was sind die Reisetrends der Zukunft?Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben beim interaktiven Live-Talkdes ADAC Mittelrhein e.V. am Freitag, 9. Dezember (12 bis 13:30 Uhr) renommierteVertreter aus Wirtschaft und Politik:Dagmar Bleile , Vorstand Verband der Fährschifffahrt und Fährtouristik e.V.Gereon Haumann , Präsident DEHOGA Rheinland-Pfalz e.V.Dr. Ellen Madeker , Head of Public Policy für DACH, CEE & Russland, AirbnbMarcel Mayer , Geschäftsführer Berge & Meer Touristik GmbHClaudia Müller , Koordinatorin der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft undTourismusDr. Achim Schloemer , Vorstand Touristik ADAC Mittelrhein e.V.Sabine Winkhaus-Robert , Geschäftsführerin Mosellandtouristik GmbHDarüber hinaus wird Christian Heilmann , Senior Manager bei Deutschlandsführender Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC, die aktuellenEntwicklungen zu den Auswirkungen der Inflation auf den Tourismus anhand neuerStudienergebnisse vorstellen."Viele Menschen sind verunsichert und kippen ihren Zweit- und Dritturlaubinfolge der Inflation und hohen Energiekosten. Das hat Folgen für dietouristischen Betriebe, die besonders von Kurzurlauben leben. Zudem sind aberauch Flexibilität und Kreativität seitens der Reiseanbieter gefragt. In diesemSinne freue ich mich auch auf einen konstruktiven Austausch beim Live-Talk, derauch den Verbrauchern wertvolle Tipps zum Reisen in 2023 geben wird", betont Dr.Achim Schloemer, Vorstand Touristik beim ADAC Mittelrhein e.V.Die Zuschauerinnen und Zuschauer können vor und während des Live-Talks Fragendirekt an die Studiogäste stellen. Eine kurze E-Mail anmailto:dialog@mrh.adac.de reicht aus,die Beantwortung der Fragen erfolgt livewährend der Sendung.Der Livestream beginnt am Freitag, 9.12. um 12 Uhr:https://www.adac-mittelrhein.de/talkEine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.