Mit Transportmanagement-Dienstleistungen rundet die renommierte Stuttgarter Logistik- und Supply Chain-Beratung ebp-consulting ihr Leistungsangebot ab (FOTO)

Als weiteres Mitglied der ebp-Gruppe wurde die ebp-logistics

GmbH als 4PL-Dienstleister gegründet. Das Gemeinschaftsunternehmen von

ebp-consulting GmbH und SCF Supply Chain Factory GmbH bietet ganzheitliche

Lösungen für das Logistik- und Transportmanagement an. " Wir runden unser

Portfolio ab und bieten unseren Kunden neben den beratenden Leistungen für die

Supply Chain nun auch operative Unterstützung im laufenden Betrieb an," sagt der

Geschäftsführer Frank Gehr. "Dabei setzen wir ein eigenes

Transportmanagementsystem (TMS) ein, welches klare Mehrwerte bietet und bei

unseren Kunden erfolgreich in der Control Tower-Funktion im Einsatz ist".



Zum Leistungsspektrum zählen ergänzend zur operativen Transportsteuerung auch

die Transportoptimierung und das Frachtkostenmanagement bis zum

Frachtleistungseinkauf. Die strategischen Supply Chain Beratungsthemen, wie

beispielsweise das Netzwerkdesign und Center of Gravity-Analysen, gehören ebenso

dazu. Somit ist es möglich, den Kunden umfassende Unterstützung in der

Optimierung und im operativen Betrieb ihrer Supply Chains zu bieten.