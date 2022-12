Smartbroker Holding AG konkretisiert Pläne für den Relaunch ihres Next Generation Brokers

Unter dem Projektnamen “Smartbroker 2.0” arbeitet die Smartbroker-Gruppe an einem Relaunch ihres gleichnamigen Next Generation Brokers. Nun erläutert die Dachgesellschaft, die Smartbroker Holding AG (ehemals wallstreet:online AG, ISIN: DE000A2GS609, FSE: SB1), ihre Pläne für das kommende Jahr und benennt eine neue Partnerbank: Depot und Verrechnungskonto werden künftig von der Baader Bank mit Sitz in Unterschleißheim bei München geführt, die auch mehrere Funktionen der Transaktionsabwicklung übernehmen wird. Ein entsprechender Kooperationsvertrag wurde heute abgeschlossen.

Smartbroker-Gruppe startet Kooperation mit der Baader Bank

Bisherige Konditionen und große Auswahl an Börsenplätzen bleiben unverändert

Handel von über 20 Kryptowährungen demnächst zu Discount-Konditionen möglich

Angebot zusätzlicher Depotklassen: Geschäfts-, Junior- und Gemeinschaftsdepot

Steigerung der langfristigen Rentabilität und Reduzierung des Risikoprofils durch Erweiterung der Erlösquellen