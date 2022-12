Nine Mile Metals gibt Ergebnisse der Röntgenfluoreszenzanalyse von bis zu 18,38 % Pb+Zn für die Löcher CL22-08 & CL22-11 des ersten Bohrprogramms im VMS-Projekt California Lake bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, Dienstag, den 6. Dezember 2022 - NINE MILE METALS LTD. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (das „Unternehmen“ oder „Nine Mile“) freut sich, die Ergebnisse der Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) für die VMS-Zielbohrlöcher CL2208 und CL2211, die im Rahmen der ersten Phase-I-Bohrungen im unternehmenseigenen VMS-Projekt California Lake niedergebracht wurden, bekannt zu geben. Das Projekt befindet sich im weltberühmten Bergbaurevier Bathurst („BMC“) in der kanadischen Provinz New Brunswick.

Wichtige Eckdaten:

- Das VMS-Zielloch CL2211 war eine Stepout-Bohrung, die rund 20 Meter nördlich des Entdeckungslochs CL2206 niedergebracht und bis in eine Tiefe von 80 Metern niedergebracht wurde, wobei sie (4) Zonen mit einer massiven VMS-Mineralisierung zwischen 51,10 und 62,00 Meter Tiefe (10,90 m) durchteufte.

Probe Nr. von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Pb + Zn (%) Ag (g/t) Au (g/t) 226097 51,10 51,23 0,13 ,02 1,62 5,28 6,90 ausständig ausständig 226098 51,23 51,73 0,50 ,02 9,34 1,00 10,34 ausständig ausständig 226099 51,73 53,00 1,27 ,07 0,95 6,70 7,65 ausständig ausständig 226101 54,04 55,04 1,00 ,17 3,00 11,77 14,77 ausständig ausständig 226102 55,04 56,00 0,96 ,31 2,83 11,45 14,28 ausständig ausständig 226107 59,63 60,20 0,57 ,10 1,44 9,61 11,05 ausständig ausständig 226110 61,6 62,00 0,40 ,38 0,30 2,90 3,58 ausständig ausständig

- VMS-Zielloch CL2208 wurde in der Nähe von Bohrloch CL2206 mit einem Azimut von 312 Grad bis in eine Tiefe von 89 Metern niedergebracht und durchteufte zwischen 67,33 und 70,50 Meter Tiefe (3,17 m) eine sichtbare massive VMS-Mineralisierung.

Probe Nr. von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Pb + Zn (%) Ag (g/t) Au (g/t) 226070 67,33 68,33 1,00 ,05 0,81 3,85 4,66 ausständig ausständig 226071 68,33 69,33 1,00 ,17 3,26 15,12 18,38 ausständig ausständig 226072 69,33 70,50 1,17 ,20 3,33 10,36 13,69 ausständig ausständig

- Die VMS-Mineralisierung in beiden Bohrlöchern war erneut von einer Zinkmineralisierung dominiert, wobei einzelne Probenabschnitte einen Zinkgehalt von bis zu 15,12 % aufwiesen.

- Die Bleimineralisierung war deutlich unauffälliger ausgeprägt.

- Beide Bohrlöcher zeigen, dass die mineralisierte Zone in beide Richtungen entlang des Streichens sowie in der Tiefe offen ist.

- Proben der VMS-Mineralisierung und des angrenzenden Gesteins wurden zur Zertifizierung an das Labor von ALS Global Labs („ALS“) geschickt.

- Hinweis: Aufgrund der zeitlichen Beschränkungen zwischen dem Bohrprogramm bei California Lake und dem Beginn der VMS-Bohrungen bei Nine Mile Brook wurde die Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) nur in den Zonen mit sichtbarer VMS-Mineralisierung durchgeführt. Proben aus der gesamten Mineralisierungszone wurden zur Analyse an das Labor von ALS geschickt und wir werden die vollständigen Ergebnisse nach deren Vorliegen bekannt geben. Die Bohrkerne aus allen Löchern wurden protokolliert, fotografiert, vermessen und geschnitten. Die Bohrlöcher 8-9-10-11-12-13 werden derzeit anhand der Röntgenfluoreszenzanalyse ausgewertet und wir freuen uns schon auf die Bekanntgabe weiterer Ergebnisse, einschließlich einer Zusammenfassung aller Mächtigkeiten.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Silber- und Goldwerte nach Erhalt der Analyseergebnisse von ALS gemeldet werden, da die RFA-Analyse für diese Elemente unzuverlässig ist. Die California Lake Group ist aus historischer Sicht eine Zone mit reichen Silbervorkommen, typischerweise in Verbindung mit Blei- und Zinksulfiden.

Patrick J. Cruickshank, MBA, CEO & Director, sagt dazu: „Wir freuen uns, diese guten VMS-Mineralisierungsabschnitte aus unserem ersten VMS-Bohrprogramm im VMS-Projekt California Lake bekannt geben zu können. Die viel größere Mächtigkeit ist sehr ermutigend, da sie die Grundlage für die Analyse unseres für 2023 geplanten Phase-II-Programms entlang der gesamten 1,5 km langen Anomalie bildet. Bei derart hohen kombinierten Blei-Zink-Ergebnissen bin ich sehr gespannt auf die zertifizierten Ergebnisse einschließlich der Silber- und Goldergebnisse. Insbesondere die zertifizierten Silber-Analyseergebnisse sollten angesichts der hohen Blei-Zink-Gehalte positiv ausfallen. Sobald wir die Ergebnisse der Sedimente zwischen den VMS-‚Fingerzonen‘ in diesen Bohrungen erhalten haben, werden wir in der Lage sein, die volle Mächtigkeit dieser Bohrungen zu melden. Wir freuen uns darauf, in Kürze unsere nächsten Ergebnisse zu melden.“

Die Bohrungen 8 und 11 erweitern die sichtbare Kupfer-, Blei-, Zink- +/- Silber- und Goldmineralisierung, die in Entdeckungsloch CL2206 durchteuft wurde. Die Zielzone ist strukturiert, deutlich gefaltet und weist im Bereich der ausgeprägten Mineralisierung eine Mächtigkeit von rund 10 Metern auf. Sie umfasst mehrere Abschnitte mit VMS-Mineralisierungen. Beim Wirtsgestein handelt es sich in erster Linie um Sedimente mit stellenweise gebändertem Vulkangestein. Die Mineralisierung ist typisch für das BMC. Die Abschnitte bestehen zu über 95 % aus Sulfiden, einschließlich Pyrit, Sphalerit (Zn) und Bleiglanz (Pb), wobei die beiden letzteren im Bohrkern als Versprengungen und Bänderungen sichtbar sind.

„Die Bohrlöcher CL2208 und CL2211 zeigen das Potenzial entlang des 1,5 Kilometer langen geophysikalischen Trends, der von der Firma EarthEx Geophysical Solutions Inc. anhand der neu aufbereiteten regionalen MegaTEM-Daten ermittelt wurde. Die bisherigen Abschnitte sind robust und typisch für das Bergbaurevier Bathurst. Das Team freut sich auf die zertifizierten Ergebnisse von ALS Global Labs, einschließlich der Au- und Ag-Gehalte“, meint Gary Lohman, B.Sc., P. Geo., Director.

Die Blei- und Zinkmineralisierung deutet darauf hin, dass die ursprüngliche Sedimentation entlang der Flanken eines VMS-Systems erfolgte, in dem typischerweise Blei und Zink dominieren. Nachfolgende Scherungen und strukturelle Aktivitäten haben die Mineralisierung zwar verschoben, aber die kompakten Sulfide sind noch intakt und weisen im Allgemeinen ‚harte‘ Kontakte mit den umliegenden Sedimenten auf. Vereinzelt kann die Mächtigkeit innerhalb des zehn Meter breiten Abschnitts mehr als drei Meter betragen. Auch eine Pyritmineralisierung findet sich innerhalb der Sedimente.

Die Veröffentlichung von technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurde gemäß den kanadischen regulatorischen Anforderungen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt und von Gary Lohman, B.Sc., P. Geo. und Director, geprüft und genehmigt, der als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens fungiert und nicht unabhängig vom Unternehmen ist.

Über Nine Mile Metals Ltd.:

Nine Mile Metals Ltd. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von VMS-Lagerstätten (Kupfer, Blei, Zink, Silber und Gold) im weltberühmten Bathurst Mining Camp in der kanadischen Provinz New Brunswick gerichtet ist. Das primäre Geschäftsziel des Unternehmens ist die Exploration seiner drei VMS-Projekte: Nine Mile Brook, California Lake und Canoe Landing Lake (East - West). Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration von „Minerals for Technology“ (MFT), wodurch es sich in eine günstige Position für den Boom bei Elektrofahrzeugen und umweltfreundlichen Technologien bringt, die Kupfer, Silber, Blei und Zink benötigen, und sich mit Gold absichert.

