Gestern eröffnete sich uns Börsenjournalisten eine wirre Nachrichtenlage. Eigentlich sehr zuverlässige Nachrichtenagenturen berichteten darüber, dass Tesla angeblich Produktionskürzungen in China geplant hätte. Das scheint aber nicht zu stimmen. Tesla China dementierte. Soweit so gut. Aber was heißt das jetzt für die Aktie? Ist sie ein fallendes Messer oder bietet sich jetzt eine gute Kauf-Gelegenheit?

Goersch und Seidl zu den aktuellen Schlagzeilen über Tesla: "Die von Bloomberg veröffentlichte Nachricht über eine mögliche Produktionskürzung von Tesla in China auf Grund von sinkender Nachfrage wurde von Tesla direkt dementiert. Dem Markt war dieses Dementi egal", so die beiden Aktien-Analysten.

Und was bedeutet das jetzt für die Tesla-Aktie? Ist sie derzeit ein guter Tipp? "Die Aktie wurde abverkauft und das passt ins Gesamtbild. Tesla-Chef Musk hat zuletzt erneut betont, dass die Geschäftsentwicklung kurzfristig Gegenwind spürt. Hinzu kommen die Unsicherheiten über mögliche weitere Aktienverkäufe von Tesla für die Finanzierung der Twitter-Übernahme sowie der große Ablenkungsfaktor, der von Twitter auf Musk übergeht.



Kurzum: Tesla macht eine schwierige Zeit durch und der Abwärtstrend ist intakt. Wir von "America's Most Wanted" zocken hier nicht. Wir sehen die Entwicklung von Tesla für die Zukunft optimistisch, doch so lange sich das charttechnische Bild nicht ändert, investieren wir kein Geld", so die eindeutige Antwort der beiden "America's Most Wanted"-Börsianer.

Und wenn wir schon beim Thema sind: "Auf welcher Info-Basis trefft ihr beide Eure aktuelle Trading-Entscheidung bzgl. Tesla?", hakten wir nach. "Entscheidungen treffen wir an Hand der Marktreaktion. Das Geld bewegt die Kurse und wir folgen dem Geld. Meinungen spielen keine Rolle. Nur das Geld", so die Antwort.



Zum Schluss mal grundsätzlich nachgefragt, auf welche Info-Quellen vertraut ihr als Profi-Trader? "Bloomberg oder Reuters-Artikel sind in der Regel gute Quellen. Das Wording ist wichtig! Hier steht bei Bloomerg: 'vielleicht wird die Produktion gekürzt'", so die Antwort der Investoren.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 173,3EUR gehandelt.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion