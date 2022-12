Mehr als 8 von 10 Investor innen in Deutschland halten ESG-Reporting für unzuverlässig

Düsseldorf (ots) - Aus Sicht von Investor:innen sind in den kommenden zwölf

Monaten die Inflation und die gesamtwirtschaftliche Volatilität die größten

Herausforderungen für Unternehmen. Der Klimaschutz sollte aus Sicht der

Investoren eines der Top-5-Themen für Unternehmensentscheider:innen bleiben.

Und: Insgesamt 82 Prozent halten das Reporting von Unternehmen über ihre

Nachhaltigkeitsperformance für nicht ausreichend belegt. Dies sind drei der

Kernergebnisse des aktuellen "Global Investor Survey 2022" der

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Für die Studie hat PwC 227

Asset Manager:innen und Analyst:innen von Investmentgesellschaften,

Investmentbanken und Maklerunternehmen in 43 Ländern befragt, davon 99 aus

Deutschland. Unter den Befragten waren hauptsächlich institutionelle

Anleger:innen mit einem breiten Spektrum an Assetklassen, Investitionsansätzen

und Zeithorizonten. Das verwaltete Vermögen (Assets under Management) liegt

zwischen 500 Millionen und einer Billion US-Dollar oder mehr. Im Folgenden sind

die wesentlichen Ergebnisse für die befragten Anleger:innen aus Deutschland

dargestellt.



Die Top-5-Risiken für Portfoliounternehmen