Berlin (ots) - "Wir erwarten für dieses und das kommende Jahr eine Delle in der

Baukonjunktur, d.h. der Umsatz wird in diesem Jahr real um 5,5 % und im

kommenden Jahr noch einmal um 7 % zurückgehen. Sorgenkind dabei ist vor allem

der Wohnungsbau; aber auch die beiden übrigen Bausparten Wirtschaftsbau und

öffentlicher Bau sind stark rückläufig." Mit diesen Worten kommentierte Reinhard

Quast, Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe, die Erwartungen der

Baubranche heute in Berlin.



Quast weiter: "Der Mix aus steigenden Bau-, Finanzierungs- und

Lebenshaltungskosten schlägt zunehmend auf die Nachfrage nach Bauleistungen

zurück. Die Baukonjunktur verliert an Schwung. Die Rahmenbedingungen für die

Bauwirtschaft haben sich markant verschlechtert und trüben die Aussichten für

die Baukonjunktur in 2023 deutlich ein."





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diese Einschätzung wird von den Mitgliedsunternehmen des deutschen Baugewerbesbestätigt. In der Verbandsumfrage von November 2022 gehen über 60 % derUnternehmen von einer Verschlechterung der Geschäftsentwicklung in den nächstensechs Monaten aus. Dies betrifft insbesondere die Geschäftserwartungen imWohnungsbau, dem Stützpfeiler der Baukonjunktur der letzten Jahre. Quasi keinesder Unternehmen erwartet hier eine bessere Geschäftsentwicklung in den kommendensechs Monaten. Aber 74 % der Unternehmen im Wohnungsbau gehen von einerVerschlechterung der Geschäftsentwicklung aus.Diese rückläufige Entwicklung hat laut Quast Konsequenzen für die Beschäftigungam Bau: "Wenn es nicht gelingt, die Rahmenbedingungen für Bauinvestitionen zustabilisieren, wird erstmalig seit 2009 wieder die Zahl der Beschäftigten imBauhauptgewerbe sinken. Derzeit rechnen wir für 2023 mit ca. 910.000Beschäftigten nach 917.000 in diesem Jahr." Einem stärkeren Rückgang wirktentgegen, dass die Unternehmen das ohnehin altersbedingte Ausscheiden vielerMitarbeiter in den nächsten Jahren antizipieren wollen. So will das Baugewerbeweiter stark an der Ausbildung festhalten, 60 % der Unternehmen wollen ihrenLehrlingsbestand halten und 26 % im kommenden Jahr mehr ausbilden.WohnungsbauAufgrund voller Auftragsbücher zu Jahresbeginn 2022 dürften in diesem Jahrimmerhin noch ca. 280.000 Wohnungen fertig gestellt werden. DieGenehmigungszahlen im Neubau weisen allerdings nach unten. Bis zum Jahresendeist daher ein Rückgang bei den Baugenehmigungen um ca. 32.500 Wohnungengegenüber dem Vorjahr zu erwarten."Vor diesem Hintergrund rechnen wir für das kommende Jahr mit der Fertigstellungvon ca. 245.000 Wohnungen, was einem Minus von 12,5 % gleichkommt. Stützendwirken hier zunächst noch die hohen Auftragsbestände. In 2024 wird sich die