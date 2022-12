Erfolgreiche Black Week führt zu Bekräftigung der Guidance am oberen Ende - Installierte Basis wächst kontinuierlich



Allterco hat gestern eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung für die bedeutende Black Friday-Woche vermeldet und folglich die erst kürzlich angehobene Umsatz- und Ergebnis-Guidance am oberen Ende der avisierten Spanne konkretisiert.



Mehr als eine halbe Million verkaufte Geräte: Mit einem Umsatz von 13,2 Mio. BGN (6,8 Mio. Euro) lag der Umsatz in der Black Week 44% über dem Wert des Vorjahres. Entsprechend konnte das Unternehmen den gesamten saisonal äußerst bedeutenden Aktionszeitraum erfolgreich abschließen. Rund um den Black Friday wurden demnach insgesamt mehr als eine halbe Millionen Shelly-Geräte verkauft, wobei das größte Interesse in Deutschland und Italien zu verzeichnen war, gefolgt von Spanien, Portugal und Benelux. Infolgedessen hat das Unternehmen die erst kürzlich angehobene Prognose für 2022 am oberen Ende konkretisiert (Umsatz: 90 Mio. BGN, EBIT: 20,5 Mio. BGN). Wir hatten uns bereits zuvor bei diesen Eckwerten positioniert und fühlen uns dementsprechend in unserer positiven Sicht auf die Geschäftsentwicklung in 2022 bestätigt.



Installierte Basis wächst kontinuierlich: Mit den aktuell verkauften Produkten sowie der Basis aus Q3 (> 7 Mio. Geräte) dürften mittlerweile mehr als 8 Mio. Shelly-Geräte in über 2 Mio. Haushalten weltweit im Einsatz sein. Damit hat Allterco eine der etabliertesten Smart Home-Plattformen weltweit. Ebenso bedeutsam ist aus unserer Sicht die aktive und ebenfalls stark wachsende Community der Shelly-Nutzer. So hat beispielsweise die Shelly Support Group auf Facebook mit derzeit 54,4 Tsd. Mitgliedern mehr aktive Teilnehmer als die größte Sonos User Group (31,9 Tsd. Mitglieder). Zusammen mit anderen Nutzer-Foren hat Shelly nach eigenen Angaben derzeit mehr als 100 Tsd. aktive Community-Teilnehmer - dies entspricht einem Zuwachs von mehr als 30 Tsd. in den letzten 6 Monaten.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 31,00 Euro