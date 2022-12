Hut 8 Mining Production and Operations Update für November 2022

Highlights der Produktion für November 2022:

238 Bitcoin wurden generiert, was einer durchschnittlichen Produktionsrate von etwa 7,9 Bitcoin pro Tag entspricht.

Im Einklang mit unserer langjährigen HODL-Strategie wurden 100 % der selbst geschürften Bitcoin im November in die Verwahrung gegeben.

Der Gesamtsaldo der Bitcoin-Rücklage zum 30. November beträgt 8.925

Die installierte ASIC-Hashrate-Kapazität hat sich auf 3,27 EH/s verbessert, wovon 2,44 EH/s nach der Aussetzung der Mining-Aktivitäten in der Mining-Anlage North Bay für den Betrieb verfügbar waren (wie am 28. November 2022 angekündigt wurde); beide Metriken schließen bestimmte ältere Miner aus, die bis Ende des Jahres vollständig ersetzt werden sollen

In unserer Mining-Anlage Medicine Hat wurden 2.000 neue MicroBT Whatsminer 30S++/+ installiert

„Die Installation von 2.000 neuen Minern in Medicine Hat hat die Effizienz erhöht und die ASIC-Hashrate-Kapazität verbessert", sagte Jaime Leverton, CEO. „Gleichzeitig sind wir dank unseres Balance-Sheet-First-Ansatzes in der Lage, weiterhin alles, was wir schüfen, zu halten (HODL), womit wir die größte Ansammlung selbst geschürfter Bitcoin eines öffentlich gehandelten Unternehmens weiter vergrößern."

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei Digital-Asset-Mining-Standorten in Süd-Alberta und einem dritten Standort in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und hält mehr selbst geschürfte, unbelastete Bitcoin ohne Transaktionshistorie als jeder andere Digital-Asset-Miner oder jedes börsennotierte Unternehmen weltweit. Mit 3.350 Quadratmetern an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazität, die in erheblichem Umfang mit erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden, revolutioniert Hut 8 die konventionellen Anlagen, um das erste Hybrid-Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl dem traditionellen Hochleistungs-Computing (Web 2.0) als auch den aufstrebenden Digital-Asset-Computing-Sektoren, Blockchain-Gaming und Web 3.0 dient. Hut 8 ist der erste kanadische Digital Asset Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistet wurde. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.