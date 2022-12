Zwei Superreiche – eine Meinung: so unterschiedlich Warren Buffett und Bill Gates als Menschen und Geschäftsleute sind, so einig sind sie sich bei der Kraft Heinz-Aktie. Im letzten Quartal hatten die miteinander befreundeten Milliardäre die Papiere des Lebensmittelkonzerns beide in ihren Depots, was aus gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen hervorgeht. So müssen Investoren in den USA der Börsenaufsicht SEC alle drei Monate ihre Top-Positionen offenlegen, sofern sie ein Vermögen von über 100 Millionen Dollar besitzen.

Aus diesem so genannten 13F-Formular geht hervor, dass Microsoft-Gründer Gates zum Stichtag 30 September 2022 rund 2,6 Millionen Kraft Heinz-Aktien im Portfolio hatte, was einem Anteil von 0,26 Prozent am Gesamtdepot entspricht. Das Besondere: er hat die Aktien im dritten Quartal neu in das Gates Foundation Trust-Depot aufgenommen.