Enthüllungen zu Bosch bringen BMW AG im Dieselskandal in Bedrängnis (FOTO)

Hamburg (ots) - Die aktuellen Enthüllungen rund um den Automobilzulieferer Bosch

bringen auch die BMW AG in Erklärungsnot. SPIEGEL und BR hatten sich auf eine

interne Präsentation vom 02.10.2015 mit der Überschrift "Sensible Funktionen

@DGS-EC hinsichtlich behördenkonformer Applikation" berufen.



Das Brisante ist, dass in dieses Dokument die internen Funktionsbezeichnungen

aufgenommen worden sind. Die Volkswagen AG hatte den Abgasskandal rund um den

Motor EA189 im September 2015 wenige Tage zuvor öffentlich gemacht.