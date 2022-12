SOFTWARE VON GEP FÜR BESCHAFFUNG UND LIEFERKETTE GEHT BEI BPOST NV/SA LIVE UND TRANSFORMIERT DIE BESCHAFFUNG BEIM FÜHRENDEN BELGISCHEN BETREIBER FÜR POST- UND E-COMMERCE-LOGISTIK

CLARK, New Jersey, 6. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- GEP, ein führender Anbieter von Beschaffungs- und Lieferkettenstrategie, Software und Managed Services für Unternehmen in den Fortune 500 und Global 2000 auf der ganzen Welt, hat bekannt gegeben, dass die bpost group, das führende belgische Postunternehmen und ein wachsender E-Commerce-Logistikanbieter in Europa, Nordamerika und Asien, sich für GEP SOFTWARE entschieden hat. Die bpost group hat die branchenführende Beschaffungs- und Lieferkettenplattform bereits eingeführt und mit ihrer Anwendung begonnen.

GEP SOFTWARE umfasst GEP SMART, das vor kurzem zum zweiten Mal in Folge zur weltweit besten Beschaffungssoftware ernannt wurde, und GEP NEXXE, die vereinheitlichte Cloud-native Lieferkettenplattform der nächsten Generation. Sie ermöglicht es Fortune-500- und Global-2000-Kunden, die optimale Effizienz, Agilität, Sichtbarkeit und umsetzbare Informationen für alle Beschaffungs-, Einkaufs- und Lieferkettenfunktionen zu fördern und gleichzeitig belastende Infrastruktur- und Supportkosten zu eliminieren, um eine maximale Investitionsrendite zu erreichen.

Informationen zu GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARE bietet preisgekrönte digitale Beschaffungs- und Lieferkettenplattformen, die globalen Unternehmen helfen, agiler, widerstandsfähiger, wettbewerbsfähiger und profitabler zu werden. Mit attraktiv gerenderten Oberflächen und flexiblen Workflows liefert GEP den Benutzern frische, intuitive digitale Arbeitsplätze, die ein außergewöhnliches Maß an Benutzerakzeptanz und bedeutende Produktivitätsgewinne für Individuen und Teams bieten. GEP-Produkte nutzen maschinelles Lernen und kognitives Computing, fortschrittliche Daten- und Semantiktechnologien, IoT-, Mobil- und Cloud-Technologien und sind darauf ausgelegt, kontinuierlich Innovationen in die Technologie zu integrieren. Die Software von GEP lässt sich schnell und einfach in Drittanbieter- und Legacy-Systeme wie SAP, Oracle und jede andere weit verbreitete Software für Warenwirtschaft, Finanzen und Rechnungswesen integrieren. Und mit hervorragendem Support und Service ist GEP ein Branchenführer in Sachen Kundenzufriedenheit und Kundentreue. Als führendes Unternehmen in mehreren Gartner Magic Quadrants gewinnen die Cloud-native Software und die digitalen Business-Plattformen von GEP durchweg Auszeichnungen und Anerkennung von Branchenanalysten, Forschungs- und Medienunternehmen, darunter Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders und Spend Matters. GEP SOFTWARE ist Teil des in Clark, New Jersey ansässigen Unternehmens GEP, dem weltweit führenden Anbieter von Strategien, Software und Managed Services für Beschaffung und Lieferkette. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.gepsoftware.com.

