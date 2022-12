Bevor das Coronavirus zuschlug und das Wertpapier von United Airlines von 97,85 US-Dollar Anfang 2020 abgeholt hatte, hielt sich das Wertpapier in einem intakten und längerfristigen Aufwärtstrend auf. Allerdings wurde dies durch den Pandemie-Ausbruch zunichtegemacht, United Airlines fiel auf 17,80 US-Dollar zurück. Seither gelang es in einer ersten Gegenreaktion auf ein Hoch von 63,70 US-Dollar Anfang 2021 zuzulegen, seit diesem Zeitpunkt konsolidiert der Wert wieder talwärts und erreichte um 30,54 US-Dollar seinen vorläufigen Tiefpunkt in diesem Jahr. Nach Ausprägung eines Doppelbodens in diesem Bereich versuchen sich Bullen nun an dem laufenden Abwärtstrend und könnten im Erfolgsfall ein neuerliches Kaufsignal mit mittelfristigen Auswirkungen generieren. Aber auch fundamental wird ein Ausbruchsszenario von starken Passagierzahlen in den USA getragen.

Als Beimischung interessant

Einen absoluten Outperformer darf man bei den weiterhin angeschlagenen Fluggesellschaften nicht erwarten, allerdings könnte eine Beimischung zum Depot ein rundes Bild ergeben. Gelingt es demnach mindestens über 46,60 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis zuzulegen, dürfte rasch der 200-Wochen-Durchschnitt bei 50,32 in den Fokus der Anleger geraten, darüber das Widerstandsband um 54,52 US-Dollar. Geht es nach der technischen Auswertung seit den Corona bedingten Tiefständen, können mittelfristig sogar Notierungen um 72,40 US-Dollar erwartet werden. Solange allerdings kein nachhaltiger Ausbruch vorliegt, sind die Abwärtsrisiken in Richtung 40,00 US-Dollar allgegenwärtig. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies könnte nämlich zu einem Test der Jahrestiefs um 30,54 US-Dollar führen. Das Momentum liegt aber ganz klar bei bullischen Marktteilnehmern, welches, ob kurz oder lang nicht ungenutzt bleiben sollte.