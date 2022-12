Ein langer Atem erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit

Schauen Sie sich einmal die Entwicklung des MSCI-World an. Der Index stellt die Wertentwicklung der 1.600 größten Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) weltweit dar. Bis heute hat der Index seit seiner Auflage in den 70er-Jahren eine durchschnittliche Performance von über 7 Prozent pro Jahr erzielt - und das trotz zahlreicher Finanzkrisen. Weder die Ölkrise, das Platzen der Dotcom-Blase noch die globale Bankenkrise in 2007/08 konnten eine positive Wertentwicklung verhindern. Das Erfolgsrezept hieß Zeit. Anleger, die ihren Investments treu geblieben sind, konnten ihre Verluste im Zeitablauf kompensieren und bis heute in positive Renditen umkehren.

Einen ähnlichen Verlauf haben wir auch mit der Covid-Krise beobachtet. In diesem Zeitraum ist beispielsweise das easyfolio 70 ETF-Portfolio um etwa 25 Prozent nach unten korrigiert - und erzielte im selben Jahr dennoch eine positive Rendite. Anleger, die während des Absturzes ausgestiegen sind, dürften sich heute darüber ärgern. Das Problem vieler Anleger: Sie verkaufen ihre Wertpapiere zu ungünstigen Kursen und steigen erst dann wieder ein, wenn sich die Märkte erholt haben. Das führt dazu, dass Sie enormes Wachstumspotenzial liegen lassen.

Aus dem Grund hat sich eine Erfolgsregel beim Investieren etabliert: Behalten Sie einen langen Atem und geben Sie den Märkten Zeit. Wer weniger Zeit hat (z.B. kurz vor dem Renteneintritt) sollte die Gewichtung seiner Anlageklassen anpassen und dadurch versuchen, die Schwankungen zu reduzieren.

Breite Streuung, weniger Stress

Investoren, die breit diversifizieren, leiden in Krisenphasen weniger an emotionalem Stress, der durch die Schwankungen entsteht. Wer 2020 nur in Automobilaktien investiert war, hat mehr gelitten als Anleger die zusätzlich in E-Commerce-Unternehmen investiert haben. Diese konnten die Verluste der einen Branche mit überdurchschnittlich hohen Gewinnen aus der anderen Branche kompensieren.

Diversifikation sorgt dafür, dass Sie bei gleichem Renditelevel ein geringeres Risiko tragen müssen. Das reduziert gerade in turbulenten Phasen das Risiko, zu impulsiv auf negative Börsenentwicklungen zu reagieren. Wir bei easyfolio setzen z.B. auf ETFs, mit denen wir den globalen Aktien- und Anleihenmarkt abbilden. Dadurch sind Ihre Risiken stets breit gestreut und sorgen auch in schwierigen Marktphasen für eine angenehme Wertentwicklung.

Folgen Sie nicht der Herde

Viele Anleger orientieren sich bei ihren Anlageentscheidungen an Entscheidungen ihrer Mitmenschen. Steigt der Kurs von Kryptowährungen, steigen plötzlich viele Anleger in einen Markt ein, den nur die wenigsten verstehen. Gleiches gilt auch beim Aktienmarkt: Fallen die Kurse, geraten Menschen in Panik und verkaufen. Aus Angst vor weiteren Korrekturen verkaufen noch mehr Anleger ihre Positionen und sorgen damit für eine Kettenreaktion.

Dieser Herdentrieb gehört zu den Phänomenen, die sich am häufigsten beobachten lassen. Wir empfehlen Ihnen, auch in turbulenten Phasen die Ruhe zu bewahren. Bleiben Sie entspannt und informieren Sie sich, bevor sie eine voreilige Entscheidung treffen.