Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 06.12.2022

Kursziel: 32,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Notwendige Nachbesserungen führen zu weiterer Gewinnwarnung

HELMA hat jüngst als Folge der Insolvenz eines wichtigen Subunternehmers der Ferienimmobilien GmbH eine weitere Anpassung der Guidance veröffentlicht. Auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt hatten wir die Gelegenheit, mit HELMA über die aktuelle Lage zu sprechen.

Gewährleistungspflichten, Verzugsstrafen und Mehrkosten im niedrigen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich: Im Wesentlichen beim zusammen mit dem Subunternehmer Natura- Holzbau durchgeführten Ferienimmobilien-Projekt Olpenitz traten vermehrt Baumängel auf, die u.E. auf mangelhafte Ausführungen des Holzbauers zurückzuführen sind. Das Ostsee- Resort soll im finalen Ausbau eine Größe von insgesamt 1.390 Ferienimmobilien aufweisen. Über die Hälfte davon wurde bereits fertiggestellt. Aufgrund der Insolvenz von Natura- Holzbau beendete HELMA die Zusammenarbeit unverzüglich, was in Projektverzögerungen und am 26. September in einer Gewinnwarnung mündete. Die Prüfung der Häuser hat nun ergeben, dass nur ein Teil der Einheiten von größeren Schäden bis hin zu einem mittleren fünfstelligen Betrag betroffen ist. In Summe geht HELMA davon aus, dass der notwendige Gesamtaufwand einen niedrigen zweistelligen Mio.-Euro-Betrag ausmachen wird, der im laufenden Jahr als Einmaleffekt bei der Tochter HELMA Ferienimmobilien GmbH zu berücksichtigen ist.



Guidance revidiert: Das von uns thematisierte Risiko (vgl. Comment vom 07.11.) für nicht weiterreichbare Gewährleistungsansprüche hat sich somit materialisiert. Für dieses Jahr erwartet der Vorstand demnach ein Konzern-EBT in mittlerer einstelliger Mio.-Euro-Höhe (zuvor: 20 Mio. Euro). Beim Umsatz wird trotz der jüngsten Entwicklungen ein Zieleinlauf am unteren Ende der kommunizierten Bandbreite von 300 bis 320 Mio. Euro erwartet. So konnten viele Tätigkeiten der ursprünglich von Natura-Holzbau geplanten Bauarbeiten mittlerweile an lokale Handwerksfirmen vergeben werden, aufgrund der Baukosten- entwicklungen allerdings zu verschlechterten Konditionen. Darüber hinaus vermeldete HELMA, dass sich die Auftragseingänge angesichts des sehr schwierigen Marktumfelds in H2 weiter rückläufig entwickelten. Eine Quantifizierung soll zum Jahresabschluss erfolgen.



Rating: Halten

Analyst:

Kursziel: 32,00 Euro



