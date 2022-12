Tusk Innovation kündigt neue Produktkombination an

London (ots/PRNewswire) - Tusk Inc. Limited ( http://www.tusklimited.com/ ), ein

Unternehmen, das 2012 als Kapitalverwaltungsunternehmen im Vereinigten

Königreich und Kuala Lumpur gegründet wurde, über Niederlassungen auf der ganzen

Welt verfügt und nun eines der führenden Unternehmen für elektrische Lösungen

ist, das sich auf die Produktion für Anwender von Mining-Ausrüstungen,

Solarenergie und Adaptern konzentriert, kündigt eine neue Produktkombination an.

Die Produktlinie ist hauptsächlich für elektrische Zwecke bestimmt. Jeder

gekaufte Miner wird automatisch mit einem Solarmodul geliefert, um den

Stromverbrauch zu reduzieren. Hier finden Sie die Produkte:

https://tusklimited.com/products .



Als eines der führenden Unternehmen für elektrische Lösungen hat Tusk Innovation

30 % Rabatte auf seine Produktkombination aus einem Miner und einem Solarmodul

angekündigt. Mit seinem jüngsten Übergang von polykristallinen zu

photovoltaischen Materialien hat Tusk Inc. im Laufe der Zeit die Effizienz der

Kombination seiner Solarprodukte mit Kryptowährungs-Minern getestet, und diese

Kombination hat sich als die effektivste erwiesen. Investoren in Tusk Inc.

können ihre Coins jetzt problemlos schürfen, ohne Unterbrechungen, mit

geringerem Risiko und größtmöglichem Gewinn.