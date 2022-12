Die Luftfahrt erholt sich weiter: Laut IATA hat sich der Verkehr per Oktober 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als verdoppelt und liegt damit bei knapp 75 Prozent des Vor-Corona-Monats Oktober 2019. Uneingeschränkt optimistisch ist auch das Management des Triebwerksherstellers MTU (DE000A0D9PT0): Auf dem Kapitalmarkttag kündigte man an, die für 2024 geplanten Umsatzspanne von 6,4 bis 6,6 Mrd. Euro bereits 2023 zu erreichen und dabei eine EBIT-Marge in niedrigen 20-Prozent-Bereich zu realisieren. Business-Treiber der nächsten Jahre sind eine starke Nachfrage nach Militärflugzeugen, Business Jets und effizienteren GFT-Triebwerken für den Reise- und Frachtverkehr.

