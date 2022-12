ROUNDUP 3/'Trotz gewichtiger Bedenken' grünes Licht für EU-Corona-Fonds

(Neu: mit Reaktionen, neue Aufmachung)



KARLSRUHE (dpa-AFX) - Voll überzeugt ist das Bundesverfassungsgericht nicht, als es die deutsche Beteiligung am milliardenschweren Corona-Aufbaufonds der EU für rechtens erklärt. "Trotz gewichtiger Bedenken", wie Vizepräsidentin Doris König am Dienstag in Karlsruhe bei der Urteilsverkündung betont. Ganz deutlich wird das auch daran, dass ein Verfassungsrichter ausschert: Peter Müller sieht sich nicht in der Lage, die Entscheidung seiner sechs Kolleginnen und Kollegen mitzutragen. Aus seiner Sicht - und aus jener der Kritiker - öffnet das Aufbauprogramm mit dem Namen "Next Generation EU" Tür und Tor für eine Transferunion, in der Staaten die Schulden anderer begleichen.

Das Gericht hat zwei Verfassungsbeschwerden gegen jenes Gesetz zurückgewiesen, mit dem der Bundestag einer deutschen Beteiligung an dem Fonds zustimmte (Az. 2 BvR 547/21 u.a.). Für die Mehrheit des Zweiten Senats war entscheidend, dass die Schulden eine Ausnahme bleiben und einen bestimmten Zweck verfolgen sollen. Zudem sei die Ermächtigung zur Kreditaufnahme in der Höhe sowie zeitlich begrenzt. Sehr wichtige Anmerkungen, sagt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in Brüssel. "Das muss sehr sorgfältig für die europäische wie die nationale Haushaltspolitik analysiert werden."

Geteilt ist auch das Echo: Als Vertreter der Bundesregierung in Karlsruhe sagt der parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium, Florian Toncar (FDP), Europa helfe es, wenn Investitionen in Gang gesetzt werden, um die europäische Wirtschaft auf den Wachstumspfad zurückzubringen und schwere Schäden zu beseitigen. Andreas Audretsch von den Bundestags-Grünen erklärt: "Das Urteil stärkt die Handlungsfähigkeit der EU in Zeiten der Krise."

Hingegen findet Kläger Bernd Lucke, der einstige AfD-Gründer, das Gericht habe mögliche Folgen insbesondere für den Bundeshaushalt nicht ausreichend berücksichtigt. "Wir glauben, dass der Senat da viel zu nachgiebig ist und in gewisser Hinsicht zu naiv ist gegenüber dem Gestaltungswillen der Europäischen Union, die EU zu einer Transferunion auszubauen", sagt Lucke. Und auch aus der Ferne kommt Unterstützung: Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) bezeichnet die Entscheidung als "besorgniserregend": Das höchste deutsche Gericht habe einen neuen Kurs eingeschlagen. "Es ist nicht mehr wie früher der Garant für die Wahrung der Verfassungsidentität und die Einhaltung der deutschen Haushaltssouveränität."