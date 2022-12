MIRECO Europas erste Recyclingplattform im Feuerfestbereich sagt Industrie Treibhausgasen den Kampf an

Wien/Siegen (ots) - Recycling als größter Hebel für massive CO2-Reduktion - RHI

Magnesita und Horn & Co. Group dekarbonisieren Europas Industrien mit

gemeinsamer Plattform MIRECO



Was vor sechs Monaten als Joint Venture begann, geht nunmehr als Europas erste

und größte Plattform im Bereich Feuerfest-Recycling an den Start: MIRECO ist die

gemeinsame Marke von RHI Magnesita, Weltmarktführer für Feuerfestprodukte und

-lösungen und der Horn & Co. Group, dem führenden Recyclingunternehmen in

Europa. MIRECO geht dabei aus einer der vier Sparten der Horn & Co. Group -

nämlich der "Minerals Recovery" Sparte, die seit Jahrzehnten Expertise in der

Branche aufweist - hervor. Gemeinsam verfügen die beiden Unternehmen, die

jahrelang bereits eng zusammenarbeiten, über 100 Jahre Know-How im Bereich

Feuerfest und Recycling. Das gemeinsame Ziel und damit die Mission von MIRECO:

Die Industrien Europas zu dekarbonisieren.