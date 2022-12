BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor Beginn des Weltnaturgipfels im kanadischen Montreal hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) die Dringlichkeit sofortiger Maßnahmen gegen das massenhafte Artensterben hervorgehoben. Ziel der Konferenz, die am Mittwoch offiziell startet, müsse eine globale Vereinbarung mit "messbaren Zielen" sein, betonte Lemke am Dienstag. Außerdem müssten am Ende wirksame Umsetzungs- und Kontrollmechanismen und eine solide finanzielle Grundlage stehen. Nur so könne die nötige Trendwende gelingen.

Die Menschheit zerstöre derzeit lebenswichtige Ökosysteme in einem "atemberaubenden Tempo". Eine Anpassung daran sei "nicht mehr hinreichend gewährleistet", betonte sie. "Wir verlieren biologische Vielfalt in einem schlimmen, schnellen Tempo - bis zu 100 Mal schneller als im Schnitt der letzten zehn Millionen Jahre."