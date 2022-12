Der französische Luxusgüterkonzerns Hermès wurde 1837 von Thierry Hermès in Paris gegründet und ist auch heute noch zu mehr als zwei Dritteln in Familienbesitz; nur knapp ein Viertel der Aktien (FR0000052292) befinden sich im Streubesitz. Das Produktportfolio umfasst Lederwaren (45 Prozent der Umsätze), Fashion für Damen und Herren sowie Accessoires (25 Prozent); außerdem Parfums, Uhren und Schmuck, Heimtextilien und Geschirr. 58 Prozent der Umsätze (und 65 Prozent des EBIT) werden in Asien generiert; Europa steht für 24 (18) Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von 161,8 Mrd. Euro ladet Hermès im CAC40 auf Platz 3 hinter LVMH und L’Oréal und vor TotalEnergies und Sanofi. Anleger, die 9 Prozent unter dem Allzeithoch und angesichts des chinesischen Covid-Schlingerkurses noch Respekt vor einem Direktinvestment haben, greifen zum Zertifikat.

