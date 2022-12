Das saudische Ministerium für Industrie und Bodenschätze argumentiert auf der Konferenz in London "Saudi-Arabien wird eine führende Rolle bei der nachhaltigen Produktion von Metallen einnehmen und damit den Übergang zu Netto-Null unterstützen."

London (ots/PRNewswire) - Seine Exzellenz Khalid Al-Mudaifer, Vizeminister für

Bergbauangelegenheiten, Ministerium für Industrie und Bodenschätze, Königreich

Saudi-Arabien, plädierte für dringende Investitionen in die Gewinnung von

Mineralien und Metallen sowie in die Wertschöpfungsketten in Saudi-Arabien.



Internationale Delegierte und globale Bergbauinvestoren, die an der Londoner

Konferenz Mines and Money teilnahmen, hörten Saudi-Arabien argumentieren, dass

die Energiewende von Kohlenwasserstoffen zu erneuerbaren Energien dem Land den

Weg zu einer weltweit führenden Rolle in der nachhaltigen und innovativen

Produktion von Mineralien und Metallen ebnet, zumal dort eine riesige, neue und

weitgehend unerschlossene Superregion für Mineralien entsteht, die sich von

Afrika bis Zentralasien erstreckt.