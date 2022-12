Elon Musk fehlt es an weiblicher Intuition - diese 3 Eigenschaften sollte er sich bei Gründerinnen abschauen (FOTO)

Limburg (ots) - Ob Online-Bezahldienst, Elektroflitzer oder Raketenwissenschaft

- Elon Musk fällt nicht gerade mit unternehmerischer Zurückhaltung auf. Die

Meinungen über seine oft ausgefallenen Ideen und strengen Zeitvorgaben gehen

dabei auseinander. Während die einen ihn wegen seiner öffentlichen Auftritte und

dem forschen Umgang mit Angestellten für einen machtgierigen Träumer halten,

sehen andere in dem aus Südafrika stammenden Unternehmer einen genialen

Vorreiter.



"Elon Musk ist unbestritten einer der wagemutigsten Unternehmer der Welt,

scheinbar fehlt es ihm jedoch in vielen Situationen an weiblicher Intuition -

was ihn daran hindert, noch weitaus mehr als bisher zu erreichen", so Nicole

Frenken. Die Business-Mentorin und ihre Partnerin Susanne Pillokat-Tangen wissen

aus ihrer Zusammenarbeit mit zahlreichen Gründerinnen und gestandenen

Business-Frauen genau, welche Stärken Unternehmerinnen ihren männlichen Kollegen

voraushaben.