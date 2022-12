Neue Studie Marktdesign für sicheren, wirtschaftlichen und dekarbonisierten Strommarkt

Berlin (ots) - Mit dem vorgezogenen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030

und dem bevorstehenden Ende der Kernenergie in Deutschland droht eine massive

Stromlücke. Das Beratungsunternehmen enervis hat im Auftrag von Zukunft Gas ein

Konzept für den deutschen Strommarkt entwickelt, welches in der Lage ist, diese

Lücke klimaneutral und zuverlässig zu schließen.



Eine Anpassung der bisherigen Marktmechanismen, bei der allein die gelieferte

Strommenge vergütet wird, ist zwingend notwendig. Selbst unter optimistischen

Annahmen gehen die Autoren der heute von Zukunft Gas präsentierten

enervis-Studie davon aus, dass 2031 mindestens 15 Gigawatt an gesicherter

Leistung fehlen werden. Diese Lücke wäre ohne den intensiven Ausbau der

Erneuerbaren noch größer. Es besteht also Handlungsbedarf, erläutert Julius

Ecke, Partner bei enervis energy advisors: "Die Erneuerbaren können nur liefern,

wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Jedoch fällt der höchste

Energieverbrauch meist in den Abend- und Morgenstunden an, also genau dann, wenn

dies nicht der Fall ist."